Katy Perry y Pikachu celebran el 25 aniversario de Pokémon

A tan sólo 13 días de iniciado el año, el 2021 nos ha traído una colaboración que no sabíamos que necesitábamos entre dos figuras de la cultura pop: Katy Perry y Pikachu.

La intérprete de "Teenage girl" anunció este miércoles que colaborará como parte del aniversario 25 de Pokémon. y por eso sólo dio una probadita de una nueva canción titulada "Electric".

Y es que fue en 1996 cuando la historia protagonizada por Pikachu llegó a la consola Game Boy.

Where u were directly affects where u are now... ??



Meaning... I can´t believe I used to trade my POGS for @Pokemon cards at lunch in jr high & now I get to be part of the #pokemon25 celebration... let´s just say I´m feelin pretty??electric??bout it ?????? https://t.co/iyT2auQOn9 pic.twitter.com/16dSnRofg7