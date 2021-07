"A pesar de que esto va creciendo me gustaría que la gente supiera que el futbol femenil es una inversión, el apoyo económico le podría ayudar a cada una de las jugadoras a tener un mejor rendimiento, mejores ingresos para todas que va de la mano con el desarrollo que cada una pudiera tener", enfatizó la campeona goleadora del Guardianes 2020 en el foro Girl Up América Latina y el Caribe, campaña de la Fundación de las Naciones Unidas.

"El luchar por convencer a la gente que nuestro futbol es bueno es algo difícil, lo que más difícil que vivimos es el día a día, a veces pensamos que la igualdad está dada, pero hace poco fui a grabar un comercial y cuando estaba pateando un balón escuché a varios que dijeron 'le pega mejor que tú' y escucharlos es ridículo es algo que queremos erradicar".

Noticia Relacionada Katty pide mayor inversión en el futbol femenil

Katty recordó sus inicios como jugadora desde los 6 años de edad y cómo su incursión al futbol fue en equipos varoniles, donde recibió apoyo por parte de sus compañeros, pero también rechazo.

"Inicié a los 6 años en un equipo, hay gente que lo veía bien y otra que lo veía mal, incluso en mi familia, poco a poco vieron que me estaba desarrollando, yo era la única mujer en el equipo, hubo algunos que me apoyaron mucho y otro que no quería que yo jugara. Tenía que buscarme una oportunidad en equipos de hombres, gracias a Dios estoy en una Liga y puedo jugar con un equipo femenil", expresó la delantera que mañana disputará la Final de Ida ante Chivas.

Señaló que las diferencias con otras Ligas poco a poco se irán acortando ante la brecha que existe por la preparación que tienen las jugadoras en otros países desde sus fuerzas básicas.