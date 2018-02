Katharine McPhee debutará en Broadway

La cantante y actriz dijo que el 10 de abril hará su debut en la Meca del teatro, en Waitress. McPhee, quien coprotagonizó la serie Smash, estará en el exitoso musical hasta el 17 de junio.

"La gente se me acerca todo el tiempo y me dice, 'Tú has hecho Broadway, ¿verdad?'. Y les digo, 'No, nunca lo he hecho'", afirmó McPhee. "Hice una serie sobre eso pero nunca, de hecho, he estado en Broadway. Así que esta es realmente mi primera vez".



McPhee, de 33 años, actualmente trabaja en el drama Scorpion, donde ayuda a un grupo de genios inadaptados a combatir amenazas de alta tecnología. Sus grabaciones incluyen el álbum de 2015 Hysteria y el disco de jazz I Fall in Love Too Easily, que salió el año pasado.



McPhee quedó en segundo lugar en la competencia de canto American Idol en 2006, detrás de Taylor Hicks.



En Smash, que contaba la creación de un musical de Broadway, dio vida a Karen Cartwright, una chica de un pequeño pueblo en Iowa que contiende por el papel principal.



Waitress, basada en el filme homónimo de 2007, cuenta la historia de Jenna, una mesera y pastelera atrapada en un matrimonio sin amor. El papel ha sido interpretado por Jessie Mueller, Betsy Wolfe, y Sara Bareilles (autora de la música).



"Además de ser una gran admiradora de Broadway y haber querido estar en Broadway algún día, hacer un espectáculo para el cual Sara Bareilles escribió la música y la letra - soy tan fan suya - es una verdadera emoción para mí", dijo McPhee.