Kate del Castillo sorprende con "extraña" foto en Instagram

Kate del Castillo sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una extraña fotografía en la que la actriz aparece sin maquillaje y con los ojos llorosos.



La actriz aseguró que la instantánea no tiene ningún filtro y da a entender que en el momento en el que se tomó la foto no se encontraba bien.

Acompañó la instantánea con un mensaje en el que cuestiona quién se atreve a compartir en redes momentos no sólo de felicidad.



"Cansancio, frustración, tristeza? FELICIDAD! No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos, los peores son los mejores. Quién se atreve? OBVIO no filtros, por si le quedaba duda.. sólo yo. No estamos sol@s", escribió.

Usuarios en redes debatieron sobre cuál era el estado anímico de Kate en esa fotografía, algunos aplaudieron que la actriz mostrara su faceta vulnerable luego de todas las batallas que ha librado.



Kate también colgó en sus redes un video en el que anuncia que pronto se dará a conocer el elenco de "La reina del sur 2".