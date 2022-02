Kate del Castillo recomienda vacunarse

SUS PADRES SE RESISTEN

"Es muy fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente, yo estoy vacunada dos veces, yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar porque no puedo y créeme que lo he intentado, pero... ellos no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho, yo tampoco quería vacunarme porque yo decía por qué me voy a meter un bicho que no tengo", dijo Kate en conferencia de prensa.

A principios de enero la actriz de "La Reina del Sur" enfrentó la enfermedad junto a su amiga y socia Jessica Maldonado, con quien se aisló durante varios días hasta encontrar la recuperación.

NO JUZGA

Sobre1 el reciente fallecimiento del cantante Diego Verdaguer, quien falleció a consecuencia del Covid-19 y no se había vacunado dijo que prefería no juzgar porque en general hay un desconocimiento alrededor de la situación pandémica.

"Creo que estamos a muy temprano tiempo ahorita de decir y de juzgar porque nadie sabemos dónde estamos parados, nadie realmente conocemos lo que es este virus están apenas empezando a saber, no saben si te puedes volver a contagiar, no saben qué está pasando con las vacunas, se ha muerto un montón de gente también vacunada", señaló la actriz.

"La ciencia está tratando de entender lo que está pasando con este virus, así que por el momento lamento enormemente la muerte de Diego, yo quiero mucho a su familia, pero creo que no estamos en ninguna posición de juzgar nada; ahora yo en lo personal les recomiendo que se vacunen".

El evento que se llevó a cabo con varios medios latinoamericanos fue para anunciar la segunda y tercera temporada del proyecto de Telemundo, "La Reina del Sur", donde Kate interpreta a una mujer involucrada en el narcotráfico.

Además informó que vendrá a México, su país natal, para grabar una nueva serie con su empresa productora Cholawood Productions.

"No me quiero encasillar en un solo género, ahorita viene una tragedia, vamos a empezar a filmar una versión moderna de Ana Karénina de Tolstói", compartió. "Voy a empezar en México esta serie que se llama Beautiful Lie y estoy feliz porque es con mi productora, es la primera serie que vamos a hacer para una plataforma, pero estoy muy emocionada de regresar a mi país en una producción mía y yo como directora y protagonista".

VIENE A MÉXICO

Además informó que vendrá a México, su país natal, para grabar una nueva serie con su empresa productora Cholawood Productions.