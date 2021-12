Karzai "invitó" a Talibán para frenar el caos

KABUL

En una entrevista con The Associated Press, el expresidente afgano Hamid Karzai ofreció algunos de los primeros detalles sobre la salida secreta y repentina del presidente Ashraf Ghani, y cómo invitó al Talibán a la ciudad "para proteger a la población, de modo que el país, la ciudad, no se hundiera en el caos y los elementos indeseados que probablemente habrían saqueado el país, saqueado los comercios".