Karol G llegó a romper con Anuel AA, vía mensaje de WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO.- Karol G y Anuel AA son hasta el momento una de las parejas del mundo de la música urbana más estables, sin embargo, no siempre fue así ya que al inicio de la relación los dimes y diretes eran comunes debido a las supuestas infidelidades del cantante de trap.

Debido a eso, la reggaetonera colombiana decidió terminar con él, pero vía mensaje de WhatsApp, así lo reveló el cantante de "Hipócrita" y "Ella quiere beber" en un video que circula las redes sociales.

"Lo voy a contar sin pelos en la lengua, después de que estaba conmigo me dice: 'ay estoy confundida, tengo miedo de todas las cosas negativas que tú tienes encima y siento que es mejor yo hacer mi vida y tú tu vida' y bloqueó a esta hermosura, me bloqueó de Whatsapp y no porque hice algo malo sino porque tenía miedo ella", aseguró el puertorriqueño en dicho video donde su pareja le reclamó que vaya al grano.

"Me senté, romántico en sentimiento y le hice la canción ["Dices que te vas"] y se la envié sin llamarla y me llamó, entre minutos de que se terminó la canción, llorando y me dijo: 'hay que linda canción tan hermosa' y de ahí para delante nunca se alejó de mí", aseguró.

Mientras explicaba la historia de la canción, Anuel AA acariciaba y besaba a la cantante de "Secreto" y "Punto G" quien reafirmó que la pieza en cuestión sí es hermosa y explicó que fue ella quien lo presionó para que la sacara del anonimato y la gente supiera que escribe hermoso.