Karol G: "La música urbana nos representa a los latinos"

NUEVA YORK , EU. — Dos años después de haberse alzado con el Latin Grammy al mejor artista nuevo, Karol G regresa con cuatro nominaciones para dos temas urbanos, tres de ellas en las categorías principales.



La cantante colombiana es parte de un grupo de estrellas del reggaetón y el trap que han dominado las listas de popularidad pero que hasta ahora habían sido mayormente relegados a los apartados de música urbana.

Este año compite por partida doble por el premio a la grabación del año — con "Tusa", su éxito con Nicki Minaj, y "China", con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin — y por el de canción del año con la primera. ("China" también está postulada a mejor fusión/interpretación urbana).

"Tusa", de hecho, es el único tema de trap nominado a canción del año, que este año incluye 11 contrincantes, mientras que los artistas urbanos dominan las categorías principales y encabezan la lista general de candidatos. Al año siguiente de una protesta en redes sociales que llevó por lema "Sin reggaetón NO hay Latin Grammy", Balvin lidera la lista con 13 menciones, seguido por Bad Bunny y Ozuna, que recibieron nueve y ocho respectivamente.

"Obviamente las nominaciones fueron muy emocionantes para mí, fue muy emocionante ver mi música en categorías generales y creo que eso fue parte de la evolución del año pasado", dijo Karol G en una entrevista reciente con The Associated Press vía Zoom desde Miami, donde la ceremonia se realizará el 19 de noviembre. "Siento que la música como tal, la música urbana, nos representa a los latinos. Tenemos canciones gigantescas en el mundo".

Karol G, cuyo verdadero nombre es Carolina Giraldo Navarro, recientemente participó en la charla para estudiantes "Latin Grammy en las Escuelas" organizada por la Fundación Cultural Latin Grammy. La grabación, publicada el martes, está disponible en el canal de los premios en YouTube.

La intérprete de éxitos como "Mi cama", "Culpables" con Anuel AA y "Bichota", lanzado hace un par de semanas y cuyo video ya suma más de 60 millones de vistas, conversó sobre su ascendente carrera, los Latin Grammy, su relación sentimental con Anuel AA, el precio de la fama y su experiencia con el coronavirus, que contrajo a mediados de año. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: Las nominaciones a "China" las compartes con Anuel, que además está nominado a mejor nuevo artista, el premio que tú ganaste hace dos años. ¿Cómo fue esa celebración en casa al enterarse de las nominaciones?

KAROL G: Siempre, siempre todo lo celebramos juntos. Así alguna vez no obtenga yo una nominación o viceversa, sentimos que al final de día todo se queda en casa y pues imagínate. Pasamos de yo tener dos nominaciones hace dos años a tener cuatro y él de pronto de no figurar a tener siete. Es una evolución súper bonita. Ambos estamos súper felices.

AP: Ahora tienes en las listas de popularidad "Ay, Dios mío" y acabas de lanzar "Bichota". ¿Qué me puedes decir de este último tema?

KAROL G: Es un sencillo muy especial para mí porque es un año en el que decidí apostarme 100% a mí. Créeme que cuando viene "Tusa", que la gente de pronto ve el éxito y la grandeza, también detrás de eso viene mucha presión: "¿Qué va a pasar después? ¿Con qué vamos a salir?" Aunque estoy trabajando en mi álbum y tengo muchas colaboraciones... cambié la jugada y dije "este año yo me voy sola". Simplemente era un año para demostrarme que sí podía. Es un reto personal, es un reto también empoderar a otras mujeres. No sé, ("Bichota") es una canción muy especial para mí y siento que también es un momento raro por todo lo que está pasando con el COVID. Iba a sacar mi álbum y decidí que este año tal vez no, que me voy el próximo, pero no dejamos de trabajar. Sigo sacando música y espero que la gente se siga identificando y siga recibiendo de esa forma bonita mis proyectos.

AP: Hablando de COVID, ¿cómo te ha tratado la pandemia?

KAROL G: Ay no sé, ha sido una locura. Creo que en cierta forma respiro con tranquilidad cuando digo "ya me dio" porque lo viví, y obviamente uno sigue conservando la precaución con muchas cosas, pero pues eliminas ese pánico que tienes constantemente antes de que te dé. En todos los proyectos ha habido como una balanza: me quitó, me quitó, me quitó, pero también me ha dado un montón. Creo que tuve esa oportunidad de estudiarme, de sentarme en el mueble de mi casa y ver a Carolina, ver a Karol G, ver todo lo que estábamos haciendo, ver como persona de pronto cómo ciertas cosas de la industria me habían cambiado, y me reconecté conmigo misma. Entonces si me preguntas a mí, tengo que darle gracias a la vida por este tiempo en casa porque siento que me conecté conmigo otra vez, que me enamoré otra vez de mí, y esa es la fuerza que voy a tratar de expresar en todo lo que venga.

AP: Cuéntame cómo te sentiste cuando te dio COVID. ¿Qué tan fuerte fue para ti?

KAROL G: En mi casa nos dio a tres al mismo tiempo. Esas tres personas obviamente nos aislamos del resto de la gente y los tres casos fueron completamente diferentes. Estaba mi hermana, estaba mi amiga y asistente, y estaba yo. A mi hermana le dio muy suave y así fuimos como en grados de dolor, por decirlo así. Para mí fue un término medio. Yo siento que me dio muy duro, pero yo veía a mi amiga y asistente y a ella le dio muy fuerte, entonces me sentía bendecida porque yo no estaba tan así. Pude entender que sí es un riesgo porque no sabemos a quién le puede dar y cómo... y que hay que seguir lo que te dicen porque todas las indicaciones que nos dan es única y exclusivamente para que nosotros estemos bien.

AP: Cuéntame sobre el programa educativo de los Latin Grammy. ¿Habías hecho antes algo así?

KAROL G: No, y sabes qué, estoy súper triste que no (fue) en vivo y directo... pero la oportunidad no la iba a dejar pasar porque, si tengo la oportunidad de con mi testimonio empoderar o inspirar a otras personas, ¿por qué no? Y es súper lindo que venga esto de parte de una academia tan grande como los Latin Grammys. Que ellos se preocupen por estudiantes, por becarlos, por darles otros medios, otras formas de que puedan lograr sus sueños y ahí pueda estar yo hablando de mi experiencia, de todo lo que ha sido esto para mí y contando mis éxitos, mis sufrimientos, mis sacrificios — porque el sacrificio es muy importante — es una oportunidad súper linda.

AP: Hablando de sacrificios, ¿cuál sientes que ha sido el mayor sacrificio para ti para llegar a dónde estás?

KAROL G: Yo podría decir que tengo dos: las relaciones personales con mis amigos, y mi familia. Casi que con mis amigos son nulas. Yo creo que ya mis amigos son mi equipo de trabajo, te vuelves una persona que estás en tantas partes y sin tiempo, ellos que están contigo, te entienden, y ellos son los que viven contigo. Y lo de la familia sí me da súper duro. Yo como buena colombiana de Medellín soy muy de mi casa, soy muy de mis papás. (Durante) la pandemia fue muy duro porque ellos estaban allá, yo estaba aquí, estuvimos siete meses sin vernos. Ellos constantemente viajaban conmigo: si son premios, si son medios, si son giras, siempre estaba mi papá o mi mamá o mis hermanas. Eso es otra cosa que me ha dado muy duro. El tiempo no es tuyo... pero todo hace parte del plan.

AP: ¿Y qué te dicen tus padres de tu éxito?

KAROL G: O sea, esos sí son definitivamente el fan #1 mi papá y la fan #2 mi mamá, y de ahí pa'bajo la 3 mi hermana... (risas) Desde el día uno mi papá ha sido súper pilar en mi carrera. Él creyó en mí incluso más de lo que yo creo en mí hace muchísimos años, así que ellos hoy en día disfrutan yo creo que incluso más que yo el éxito. Mi primer (Latin) Grammy precisamente lo tenía en mi casa y de un momento a otro ya no estaba y apareció en la casa de mi papá. Se lo permití porque se lo merece. Ellos para mí son todo.

