Karol G es homenajeada por Billboard

"Vi esto muchas veces en la televisión, soñando con algún día estar aquí. Gracias, Billboard, por darme esto y por darme la oportunidad de actuar frente a todas estas increíbles reinas", dijo Karol G quien, ataviada en un elegante vestido rojo y con la melena azul, interpretó "El barco" en la ceremonia.

Bonnie Raitt, homenajeada con el Premio Ícono, usó el escenario de Mujeres en la Música para abordar la crisis en Ucrania. Interpretó "Angel From Montgomery", escrita por John Prine con Jackson Browne, y luego dijo que la canción estaba dedicada a las "mujeres de Ucrania".

Después de aceptar su premio, la activista y ganadora de 10 Grammy dijo que quería más equidad y oportunidades para las mujeres. Continuó diciendo que su "corazón está apesadumbrado" por el pueblo de Ucrania y dijo que incluso está orando por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Sé que el pueblo ruso no está de acuerdo, muchos de ellos, con lo que se está haciendo", dijo. "Rezo por todas las personas que están trabajando arduamente por la paz, incluido el hombre que comenzó la guerra. Que tenga una transformación".

H.E.R., Doja Cat, Saweetie, Phoebe Bridgers y Summer Walker fueron algunas de las otras artistas musicales reconocidos en el evento, que celebró los logros de las mejores intérpretes y ejecutivas de la industria de la música. Gabby Barrett y la ejecutiva Golnar Khosrowshahi también fueron celebradas durante el espectáculo transmitido en vivo y conducido por Ciara.

Fue un asunto familiar para Saweetie y Bridgers, a quienes sus respectivas madres les entregaron sus premios.

La mamá de Saweetie, Trinidad Valentin, llamó a su hija una "fuerza a tener en cuenta". Y la mamá de Bridgers, Jamie Bridgers, dijo que está agradecida de que su hija haya encontrado una manera de usar su voz para "destacar a las personas y las causas que le importan".

El esposo de Barrett, Cade Foehner, pronunció un emotivo discurso sobre su éxito musical y su condición de esposa y madre.

La pareja interpretó junta en el escenario la canción "I Hope".

"Crecí con este gran sueño. Ciertamente no fue fácil", dijo Barrett. "Yo no vengo de un entorno rico. Mucha gente dudaba de mí: niños, adultos, maestros de escuela. Escuché muchos 'no' y parecía que todas las puertas que toqué permanecieron cerradas mucho tiempo. Pero por la gracia de Dios, hoy estoy aquí. Sigo trabajando duro y perseverando".

SU. recibió el premio Impact, Doja Cat se el premio Powerhouse, Saweetie el premio Game Changer, Bridgers el premio Trailblazer y Walker el premio Chart Breaker.

Christina Aguilera subió al escenario y dijo que fue elegida para una nueva portada de la revista NFT. La cantante informó que donará una parte de las ganancias a la Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica.