Karla Delfín Chávez, orgullo de Río Bravo

Karla Delfín Chávez actriz e imitadora, visitó esta ciudad, dejando a lado sus giras y presentaciones, ya que fue invitada como madrina de la Generación 2012-2018 de la escuela primaria Teresita Treviño García.

Al respecto Karla comenta:

"Me trae la emoción, la bendición, la , el honor de ser madrina de la Generación 2012-2018 de la que fue mi escuela la escuela primaria Teresita Treviño García", expresó.

Y acerca de alguna presentación en nuestra ciudad informó que:

"Por el momento no tenemos nada en puerta en Río Bravo, pero esperemos que se haga algo muy pronto que algunos de los lugares que hay aquí, nos puedan invitar y con gusto venimos, pero quizá pronto le de una sorpresa", dijo.

Sabemos que Karla Delfín es una mujer que ha cumplido sus metas y sigue luchando por sus sueños, es por eso que también está trabajando en su primer álbum en donde vendrán canciones que le va a gustar a su público, pronto dará a conocer la fecha de lanzamiento pues aún se encuentra en proceso.

Al respecto de cumplir sueños, dejó un consejo a todos los riobravenses:

"No dejen de ser perseverantes, que no se cansen, no se rindan, sigan luchando, que todo lo que esté en su mente lo pueden lograr". Muchas veces hay personas que siempre tratan de ser como nosotros, somos sus ejemplos a seguir, la gente que tiene sueños y metas casi siempre inspira a otras personas, pero la mayoría de las veces las inspira equivocadamente, porque esas personas muchas veces no tiene la fuerza y la capacidad de realizar sus sueños, pero si está en tu mente, lo puedes lograr", concluyó.

Actualmente presenta su show imitando artistas de renombre en Monterrey, y viajará a Chihuahua, a la ciudad de México y a Puebla, presentando su talento. Karla Delfín Chávez, sin duda es un orgullo riobravense.