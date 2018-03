Karen McDougal acude a los tribunales para hablar de supuesta relación con Trump

La demanda, adelantada por The New York Times, fue presentada en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, al igual que la de Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford. Ambas relatan encuentros sexuales con Trump en torno al año 2006 cuando él llevaba apenas un año casado con la actual primera dama, Melania Trump, y su hijo en común acababa de nacer. McDougal conoció a Trump en una fiesta en la Mansión Playboy de Beverly Hills.

Las dos historias eran conocidas desde antes de que Trump decidiera presentarse a presidente de Estados Unidos. Sin embargo, durante los meses anteriores a las elecciones de noviembre de 2016 ambas mujeres fueron contactadas con ofertas para enterrar sus historias y que no salieran en la prensa. En el caso de Clifford, firmó un acuerdo de confidencialidad por el que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, le pagó 130.000 dólares a cambio de su silencio. Clifford ha hecho público ese acuerdo y trata de anularlo judicialmente con el argumento de que Trump no lo firmó.

El caso de McDougal es diferente. Ella denuncia a la editora American Media Inc. (AMI), la compañía que edita el periódico de cotilleos The National Enquirer. Según su relato, AMI la contactó para ofrecerle 150.000 dólares por la exclusiva de su affair con Trump. Nunca se publicó. Lo que AMI hizo en realidad fue comprar la historia para enterrarla. Como parte del acuerdo, ella no podía hablar del asunto con nadie más. El presidente ejecutivo de AMI, David Pecker, se define como un amigo personal de Trump y es uno de sus principales defensores.