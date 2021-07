Kanye West vive en estadio de Atlanta para terminar álbum

Un representante del artista dijo el lunes que West planea permanecer dentro del estadio Mercedes-Benz hasta terminar "Donda", su 10mo álbum de estudio. La persona habló con The Associated Press bajo condición de permanecer en anonimato porque no tenía autorizado hacer declaraciones públicas sobre el tema.

West tuvo una sesión masiva de escucha del álbum en el estadio el jueves y en redes sociales se le pudo ver asistiendo a un partido de fútbol durante el fin de semana.