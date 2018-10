Kanye West dice adiós a sus redes sociales

Kanye West eliminó sus cuentas de Twitter e Instagram puesto que en ambas redes la gente lo atacó tras el discurso que dio en Saturday Night Live apoyando al presidente Donald Trump en momentos de tensión política, reportó Deadline.

Recientemente, el rapero tuiteó una sugerencia para abolir la enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos, la cual puso fin a la esclavitud, ya que para West ésta aún no se ha abolido sino que se ha mantenido disfrazada.

"Ya no subcontrataremos a otros países. Construiremos fábricas aquí en América y crearemos empleos. Daremos trabajo a todos los que están libres de cárceles mientras abolimos la enmienda 13. Mensaje enviado con amor", escribió el músico.

Durante su presentación en el estreno de la nueva temporada del programa de la NBC, West dijo que no le preocupaba que la gente considerara a Donald Trump como racista.

"Son tantas las veces que hablo con gente blanca sobre esto y me dicen: '¿Cómo puedes apoyar a Trump? Es racista'. Bueno, si me preocupara el racismo, me habría mudado de Estados Unidos hace mucho tiempo", dijo.

"No sólo tomamos nuestras decisiones fuera del racismo. Te lo explico ahora mismo: si alguien me inspira y me hace sentir conectado con él, no significa que tengo que creer en todas sus políticas".

Esta no es la primera vez que el intérprete de "All Mine" desaparece de las redes sociales, ya que dejó de usar Twitter alrededor de un año para regresar este abril y apenas hace unos meses se unió a Instagram.