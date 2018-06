Kane, orgulloso de su ´triplete´

Nizhni Nóvgorod, Rusia

El atacante de la selección de Inglatera, Harry Kane, marcó tres goles en la victoria de su combinado ante Panamá, situación que lo hace sentir orgulloso.

"Me he llevado una pelota que me hace sentirme orgulloso. No muchos jugadores han hecho un triplete en un Mundial, así que estoy muy orgulloso".

Con su logro, el jugador del Tottenham se colocó provisionalmente como el líder de goleo en la Copa Mundial de Rusia 2018, superando al belga Romelu Lukaku y al portugués Cristiano Ronaldo, quienes tienen cuatro dianas, respectivamente.

Kane también habló en conferencia de prensa sobre el accionar de su equipo, el cual ha calificado como disciplinado y ahora deberán disfrutar el haber accedido a los octavos de final, publicó el diario español Sport.

"Hemos jugado con disciplina y haciendo mucho trabajo. Pudo ser un partido muy difícil y tenemos que disfrutar de este momento. No todos los años hemos podido pasar a la segunda ronda después de dos partidos".