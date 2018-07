 Juzgaría a próximo mandatario

Guanajuato, Guanajuato

Abierto simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, virtual mandatario de México tras las elecciones del pasado 1 de julio, el actor de "La ley de Herodes" y "El infierno", Damián Alcázar, confía que en el próximo gobierno se apoyará al cine, aunque sabe hay otras prioridades.

"Luego, poco a poco, seguramente vamos a conseguir exhibición para el cine, que lo es que hace falta", comenta.

"Nada he hablado con él al respecto. Lo he saludado un par de veces y ya. No tengo una relación con él, más que la de esperanza. Le tengo confianza y es el único que nos conjuntó, digamos, porque convenció a los escépticos, a los agachones quienes dijeron: ´ahora es, ahora vamos a trabajar todos porque solo no va a hacer nada´. Todavía no comienza y ya le están atacando, no lo van a soltar por mucho tiempo", considera.

RECONOCE SITUACIÓN ACTUAL

Recalca que la expectativa generada por el triunfo de AMLO obedece a la desesperación en la cual está sumida el país.

"Necesitamos regresar a la armonía, a la paz, a la tranquilidad. Nuestro país está lleno de gente maravillosa. Y los valores justamente están en detrimento por toda la corrupción y el lujo enorme que se dieron estos señores políticos. De repente la clase política se convirtió en la más rica del país y un pueblo empobrecido".

RECIBE RECONOCIMIENTO

Alcázar recibió la Cruz de Plata que otorga el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y la medalla de Plata por parte de la Filmoteca de la UNAM por su trayectoria.

Al momento de recibir el galardón, el histrión lloró y se le cortó la voz al decir que se lo dedicaba a su hijo.

"Somos un país completo, comienza en la frontera con los Estados Unidos y termina hasta la Tierra del Fuego y sería extraordinario juntar toda esa energía, toda esa compleja belleza y fuerza que tienen los latinos", señaló el actor.

Sobre su homenaje, bromeó: "¿quieren decir, como decía Vicente Fox, que cuando te comienzan a homenajear te comienzan a cafetear? ¡Aún no, por lo menos 70 películas más!", exclamó.

SENSIBLE. Con lágrimas en los ojos, Alcázar dedicó el premio a su hijo.