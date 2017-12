Justin Trudeau violó normas éticas con sus vacaciones en una isla privada

Mary Dawson, Comisaria de Conflicto de Interés y Ética de Canadá, presentó este miércoles un informe inculpando al primer ministro, Justin Trudeau, de infringir la Ley sobre los conflictos de interés al visitar con su familia la isla privada del Aga Khan, líder religioso de los musulmanes ismaelitas. Las vacaciones de los Trudeau en la Isla de Bell transcurrieron en marzo y diciembre de 2016.

La Fundación Aga Khan Canadá ha recibido desde 1981 cerca de 330 millones de dólares canadienses (unos 219 millones de euros) para el apoyo de varios proyectos por parte del gobierno federal. Asimismo, aparece registrada como un grupo de cabildeo en el despacho del primer ministro. De acuerdo a la revista Forbes, el Aga Khan, líder de 15 millones de musulmanes ismaelitas y reconocido por sus causas filantrópicas, posee una fortuna estimada en 800 millones de dólares estadounidenses (unos 674 millones de euros).

En su calidad de primer ministro, Trudeau violó el artículo 11 relacionado con aceptar regalos y otras ventajas susceptibles de provocar un conflicto de interés. La normativa establece una excepción: los regalos pueden ser aceptados sin problemas éticos cuando provengan de amigos o familiares.

Trudeau señaló en distintos momentos que tiene una amistad de varias décadas con el Aga Khan. Dawson precisó lo siguiente en el informe: “La relación del señor Trudeau con el Aga Khan está fundada en un vínculo familiar derivado de la amistad tejida entre el Aga Khan y el padre del señor Trudeau 30 años atrás. Sin embargo, no existió interacción personal alguna entre el Aga Khan y el señor Trudeau antes que este último se convirtiera en jefe del Partido Liberal de Canadá. Esto me permite concluir que su relación no corresponde con una amistad en el sentido que indica la ley”.

Trudeau se dirigió a los medios el mismo miércoles . “El informe indica claramente que debí tomar precauciones y hacer aprobar con anticipación mis vacaciones en familia y mis interacciones con el Aga Khan. Me arrepiento de no haberlo hecho y, en el futuro, buscaré que mis vacaciones en familia tengan la aprobación de la oficina de la Comisaria”, manifestó. Los Trudeau pasarán el periodo navideño en el lago Harrington de Gatineau (Quebec), donde se ubica la residencia de descanso de los primeros ministros canadienses.

De acuerdo a la cadena CBC, las vacaciones de la familia Trudeau en la isla privada del Aga Khan costaron al erario cerca de 215.000 dólares canadienses (unos 142.000 euros). El primer ministro recibió de la Comisaria Dawson únicamente una amonestación verbal, aunque sus rivales políticos le han dedicado varios dardos. Andrew Scheer, jefe del Partido Conservador, expresó lo siguiente: “Parece que Justin Trudeau cree que las reglas no se aplican a individuos como él”. Scheer dijo más adelante que no era un acto aislado. Cabe destacar que Trudeau y los liberales han vivido meses espinosos por asuntos relacionados con la ética.

A principios de noviembre, medios canadienses hicieron eco de la aparición de Stephen Bronfman en los denominados 'papeles del Paraíso'. Bronfman es amigo de la familia Trudeau y jefe de recaudación de fondos del Partido Liberal. Asimismo, Bill Morneau, Ministro de finanzas, es investigado por la Comisaria Dawson. Los partidos de oposición acusan a Morneau de haberse beneficiado económicamente gracias a un proyecto de ley que él mismo presentó.