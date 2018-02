Justin encuentra mensajes de Brad

Hace dos años, Justin Theroux le encontró mensajitos cariñosos que su entonces esposa Jennifer Aniston guardaba, informó una fuente a Us Weekly.



"Él se topó con viejas notitas de 'post-it' que Brad había escrito", dijo la fuente a la revista. "Post-its cariñosos como: 'Luces bonita esta noche' o 'Ya te extraño'".



Y aunque no se sabe de cuándo eran esos mensajes, agregó el informante, el impacto de verlos fue enorme para Theroux.



"Jen le aseguró que no eran nada importante, pero Justin no estaba contento.



Justin tenía momentos de inseguridad como ése".



Aniston, de 49 años, y Theroux, de 46, anunciaron su separación el jueves 15 de febrero, mediante una declaración conjunta.

"En un esfuerzo por reducir cualquier otra especulación, hemos decidido anunciar nuestra separación. Esta decisión fue mutua y tomada con amor al final del año pasado. Somos dos mejores amigos que han decidido tomar caminos diferentes como pareja, pero anhelamos continuar con nuestra valiosa amistad".