Justin Bieber dice que no tiene teléfono celular

CIUDAD DE MÉXICO.- En tiempos donde el teléfono celular inteligente es ya considerado como un bien indispensable y las redes sociales dominan, Justin Bieber, ídolo del pop, afirma no poseer uno de estos aparatos.

A poco de lanzar su sexto álbum de estudio, "Justice", e iniciar con la promoción de su material, el cantante asegura que ha aprendido a establecer límites en el trabajo. A las 6:00 p.m. detiene sus actividades laborales para dedicar el resto del día a su esposa Hailey Bieber, antes Baldwin.

Entre sus otros hábitos que considera le han hecho bien es no poseer un teléfono inteligente. ¿Entonces cómo se comunica y entera de lo que sucede a su alrededor?

Bieber explica que usa una tableta y que su equipo es el que le informa sobre lo que sucede en las redes sociales. Con esta medida, explica que tiene mayor control sobre permitir quién lo contacte.

"Definitivamente aprendí a poner límites y ya no siento que le deba algo a alguien. Esto me ha ayudado a ser capaz de decir ´no´, ser firme sobre ello y saber que lo que quiere mi corazón es ayudar a la gente, pero tampoco puedo hacerlo todo. A veces quiero hacerlo, pero no es posible", declaró.

También asegura que se va a dormir a una hora razonable.

Con la cuarentena, sus nuevos hábitos y su matrimonio estable con Hailey, Bieber dice sentirse en un buen momento de su vida. Respecto al pasado, destaca que pese a lo malo, no lo ve con arrepentimiento, sino de una forma "zen".

"Puedo hablar de esta parte de mi vida sin decir ´Oh, Dios. Era tan mala persona´, porque ya no soy esa persona. También he trabajado para saber por qué estaba tomando esas decisiones. Sé de dónde venía ese dolor que me hizo actuar de esa forma", dijo.