Justin Bieber anuncia su regreso a la música

Cd. de México.

Aunque hace un mes anunció su retiro musical, Justin Bieber regresará a la escena musical con una canción que grabó con el rapero Lil Dicky, informó Daily Mail.

"Nueva canción y video la próxima semana", fue el tuit que publicó Dicky, y al que el canadiense dio RT en Twitter, el 9 de abril.

El tema será el primero del canadiense, de 25 años, desde su colaboración con DJ Khaled, Quavo y Chance the Rapper para "No Brainer", en julio del 2018.



Desde el lanzamiento de Purpose, en el 2015, Bieber no ha lanzando un álbum como solista; sin embargo, ha colaborado con diferentes artistas.



El mes pasado, compartió con sus seguidores en Instagram su retiro temporal de la música para mejorar su estado mental.



"Ahorita estoy enfocado en reparar los profundos problemas emocionales que tengo, como cualquier persona, con la idea de no caerme, poder sostener mi matrimonio y que me convierta en el padre que quiero ser.



"La música es muy importante para mí, pero nada lo es tanto como mi familia y mi salud. Prometo regresar con un álbum que rompa traseros lo más pronto posible", publicó Bieber.



Anteriormente, diversos medios difundieron que el artista sufría depresión y que buscaba tratamiento médico.