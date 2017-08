Justifica Bronco pagos a su publicista: 7 mdp en 5 meses

Monterrey, México.- Aunque le ha pagado más de 7 millones de pesos en un periodo de 5 meses, el Gobernador Jaime Rodríguez afirmó hoy que su publicista Guillermo Rentería le sale más barato que tener un contrato fijo con alguna otra empresa.

Según el Mandatario estatal, Rentería ha diseñado todas las campañas publicitarias oficiales que divulgan programas o campañas de Gobierno, y no son personalizadas hacia el Gobernador.



"Las campañas de Memo Rentería son campañas de Salud, de Educación, de Protección Civil, se encarga a petición nuestra de todas las campañas", expuso.



"Ninguna ha sido para promover a Jaime Rodríguez, no es una campaña del Gobernador, es del Estado.



"Ahí están los contratos, ahí están las chamba, añadió, "La producción nos sale infinitamente más barato así".



Rodríguez afirmó que en la pasada Administración se gastaron casi 6 mil millones de pesos en ese tipo de campañas por la exclusividad que se firmó con algunas empresas, que no mencionó.



"Nosotros no tenemos un contrato de exclusividad con nadie", dijo.



"A mí me gustan las campañas que Memo hace, son emocionalmente agradables y lo contratamos a lo que nos convenga, no a lo que tengamos un contrato de preferencia".