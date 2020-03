Justifica ´Mou´ eliminación con lesiones de Tottenham

Luego de ser eliminado de la UEFA Champions League, el portugués José Mourinho, director técnico del club inglés Tottenham, justificó este martes el fracaso ante RB Leipzig con las lesiones que han aquejado a su equipo a lo largo de la temporada.

"No hay nadie a quien culpar cuando parece que en cada partido tenemos lesiones traumáticas que terminan en meses. Esa es la historia de esta temporada. El historial negativo comenzó con la primera lesión de Hugo (Lloris). Desde entonces no ha parado. No puedo culpar a los jugadores, dieron lo que pueden", declaró.

En octubre de 2019, el portero francés Hugo Lloris sufrió una luxación en el codo izquierdo, lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por cuatro meses aproximadamente y en enero el delantero inglés Harry Kane se rompió un tendón del muslo izquierdo, por lo que es baja hasta abril.

Previo al partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, el defensa colombiano Dávinson Sánchez, pieza clave en el esquema de "Mou", tuvo que ser descartado de la alineación titular por una lesión, situación que lamentó el timonel.

"Nos preparamos de cierta manera y luego un par de horas antes, descubrí que Sánchez tampoco puede jugar.

Es bastante malo para cualquiera y no creo que nadie pueda resistirse a tal situación", agregó.