Justifica apoyo a Trump

Kanye West visitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron de temas como la reforma penitenciaria y rehabilitación de espacios urbanos, informó Variety.

El rapero respondió preguntas y explicó su visión del mundo, razón por la que defiende al presidente.

"Dejemos de preocuparnos por el futuro. Todo lo que tenemos es ahora. Una y otra vez, el eterno regreso, el viaje del héroe. Y Trump es el héroe del viaje ahora", expresó West.

El cantante utilizó una gorra roja durante su visita con la leyenda "Make America Great Again", y se refirió a las elecciones presidenciales de 2016.

"Yo amo a Hillary. Amo a todos, pero la campaña 'Estoy con Ella' me hizo sentir como el chico que no veía a su papá todo el tiempo, como un chico que podría jugar a la pelota con su padre... Pero hubo algo que me hizo sentir como Superman cuando me puse esta gorra", explicó el intérprete.

"Hiciste una capa de Superman para mí, ese es mi superhéroe favorito", dijo West mientras miraba al mandatario.

Trump agregó que Kanye West sería un buen candidato presidencial, a lo que el esposo de Kim Kardashian agregó que lo haría sólo después del 2024.