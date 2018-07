Justifica AMLO rechazo para el Fiscal autónomo

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, sostuvo que la postulación de perfiles ciudadanos en cargos públicos no siempre garantiza se trate de personas íntegras.

El morenista justificó así su rechazo a la reforma constitucional que impulsan organizaciones civiles para garantizar la autonomía del Fiscal General y crear mecanismos de vigilancia ciudadana.

López Obrador expuso que un ejemplo del cuestionable desempeño de perfiles ciudadanos es el INAI, al que anteriormente ha criticado por reservar información relacionada con escándalos de corrupción como los sobornos de Odebrecht o la planta chatarra de Agro Nitrogenados adquirida por Pemex a sobreprecio.

"Lo que más nos importa es acabar con la corrupción y que haya democracia, y es importantísimo que el Fiscal sea una gente de inobjetable honestidad, y no se puede confiar en cualquier persona.

"Y les diría, con todo respeto, cuando se postulan, se proponen personas de la sociedad civil, no en todos los casos, no estoy generalizando, pero en muchos casos no son gentes íntegras, y el ejemplo más claro es el del Instituto de la Transparencia", dijo en entrevista.

Previo a sostener una reunión de trabajo con sus colaboradores en las carteras de educación, desarrollo social y trabajo, López Obrador aseguró que vigilará que el nuevo Fiscal General sea honesto.

CRITICAN LA OPOSICION DE LOPEZ OBRADOR

El rechazo de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, a la reforma del artículo 102 para crear una Fiscalía autónoma, fortalecerá el sistema de "cuates y cuotas" creado por el PRI, acusaron los senadores Francisco Búrquez y Martha Tagle.

Dicho sistema, afirmaron, significa que el Presidente puede enviar al Senado tres propuestas para el Fiscal anticorrupción y después opere las alianzas necesarias para su aprobación por una mayoría calificada.

"A pesar de que consiguió una mayoría en el Senado, Morena no tendrá una mayoría calificada, por lo que tememos que tendrá que negociar con el PRI para conseguir los votos que le falten y eso va a ser traicionar los votos que le dio la sociedad en la pasada elección", dijo la senadora independiente Martha Tagle.

"López Obrador tiene que entender que no se va a acabar con la corrupción sólo porque él esté en el poder, se debe de desmontar el sistema de corrupción creado y alimentado por el PRI", dijo por su parte el senador Francisco Búrquez, integrante del Grupo de Anticorrupción del PAN.

López Obrador volvió a rechazar ayer la propuesta de decenas de organizaciones civiles para reformar el articulo 102 constitucional y garantizar una Fiscalía Anticorrupción independiente del poder Ejecutivo, sin vínculos con partidos políticos.

El ganador de la elección del 1 de julio dijo que se sujetará a la normatividad vigente que prevé una terna enviada por el Presidente al Senado a partir de un grupo de perfiles sugeridos por los legisladores.

El tabasqueño ha insistido en que terminará con la corrupción, aunque en enero propuso para Fiscal General Anticorrupción a excolaboradores suyos: Bernardo Bátiz, su ex procurador de Justicia cuando fue Jefe de Gobierno; Eva Verónica de Gyves, esposa de quien fue su abogado durante el intento de desafuero, Rafael Guerra, y Juan Luis González Alcántara, cercano a exministro Genaro Góngora Pimentel, simpatizante de López Obrador.

"López Obrador debe de entender que no porque él llegue a la Presidencia, la corrupción se va a erradicar, sino que debe de construir otro sistema, uno mejor, que garantice la total independencia de la fiscalía", dijo Búrquez.

Anteayer María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común, afirmó que las organizaciones que integran el colectivo #FiscalíaQueSirva insistirán a la Administración de Andrés Manuel López Obrador que se reforme el artículo 102 de la Constitución para garantizar la autonomía del Fiscal General de la República.