Justifica AMLO el citatorio de SAT a Reforma

Ciudad de México

El Presidente López Obrador aseguró que su Gobierno no persigue a nadie y respeta la libertad de expresión y el derecho a disentir.

No obstante, señaló que difiere con el Reforma por su ideolgía conservadora.

Esto luego que Grupo Reforma publicó ayer que en lo que puede interpretarse como un intento por presionar la labor periodística de esta casa editora, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) citó ante las autoridades a Alejandro Junco de la Vega, presidente de Grupo Reforma, y a su esposa, Rosa Laura Elizondo, como accionistas, por una supuesta diferencia de 12 mil pesos en el ejercicio fiscal de hace cuatro años de la empresa.

"Nosotros no perseguimos a nadie, no somos como los gobiernos protegidos por Reforma, nosotros respetamos la libertad y respetamos el derecho a disentir. Es una falta de respeto, es ofensivo el que estén señalando que estamos llevando a cabo un acto de intimidación o de persecución a un medio como el REFORMA, no es cierto, es una falsedad, por entero, por completo, no lo hacemos con nadie, quien sabe qué motivaciones tuvieron para hacer esta escena, pero se me hizo un despropósito, lo considero una actitud política", dijo.

"Mis diferencias con el Reforma principalmente es por su postura conservadora, es un periódico que surge en el Gobierno de Salinas, que ha procurado no tocar a Salinas, que no cuestionó el saqueo del periodo neoliberal, que simuló que combatía la corrupción, señalando, acusando a funcionarios menores, a chivos expiatorios, que ayudó en el fraude electoral, esas son las diferencias, pero de ahí a que se le persiga porque no pague los impuestos, que utilicemos nosotros al SAT para eso, ojalá se aclare todo esto".