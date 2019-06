Justifica AMLO desaire de Garduño a diputados

Cd. de México.

Luego que el titular del INM, Francisco Garduño no asistiera a la reunión que tenía prevista ayer con diputados, el Presidente aseguró que el funcionario está muy ocupado atendiendo el problema migratorio.

No obstante, dijo, es obligación de los servidores públicos acudir a las comparecencias.

"Esque anda ocupadísimo, no quiere decir que los diputados no trabajen, pero Garduño sí esta trabajando, entonces a veces pues tiene uno que optar, porque hay quienes están en la politiquería y sí tienen responsabilidades, imagínense, tocó madera, pero si sucede una desgracia mayor con migrantes", expuso.



"No me dijo nada, pero si tenemos que acudir a las comparecencias, es nuestra obligación, pero Garduño está aplicado a fondo".



Ayer, de última hora, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, canceló la reunión de trabajo que sostendría con legisladores de las comisiones de Migración, Frontera Sur y Frontera Norte.



Julieta Vences, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, informó que tanto Garduño, como un representante de la Cancillería, informaron que no podrían acudir debido a que recibieron una llamada de emergencia.



Posteriormente, diputados de la Oposición criticaron su ausencia y pidieron reagendar la reunión.