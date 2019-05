Justifica AMLO cancelación de los recursos a las ONG ´s

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que se hayan dejado de entregar 6 mil 200 millones de pesos a organizaciones sociales, porque se detectaron hechos de corrupción, aunque admitió que no todas son iguales y que podrían analizarse algunos casos.

"Hoy veía una nota en El Universal que decía que se dejaron de entregar a las ONG's 6 mil millones de pesos, pues sí. ¿Quieren que les diga cómo se entregaba el dinero pues lo vamos a tener que decir", dijo al señalar el caso del supuesto inflamiento de 100 mil niños beneficiarios de estancias infantiles.

El Universal publicó hayer martes que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) dedicadas a atender entre otros sectores a niños, personas en situación de calle, adictos o migrantes, han dejado de recibir 6 mil 200 millones de pesos, por decisión de la administración morenista.

Aunque señaló que hay corrupción, aclaró "no todos son iguales, para no generalizar, pero si por lo pronto se detiene (la entrega de recursos) y ya vamos viendo cómo se hace hacia adelante", aunque dejó entrever que no sería conveniente empezar con excepciones.

Rechazó que la decisión de cancelar por completo la entrega de recursos a estas organizaciones sin investigar primero, o depurar casos irregulares, sea por autoritarismo.

Esto "no es autoritarismo es no ser cómplice de la corrupción" y, aseguró, se harán todas las denuncias necesarias.

Resaltó que una ONG quiere decir que no es del gobierno, y no debe recibir recursos de él, pero hay casos donde se organiza una sociedad de ese tipo, se crea una burocracia, quien la dirige recibe sueldo y viáticos, asesores.

Incluso sus dirigentes viajan por ejemplo a París para una convención "y resulta que para el que va dirigido el apoyo no le llega o le llega con moche. Porque ahí se gastó todo organizan un congreso o un taller y ahí se quedó el dinero.

"Hay un caso que hasta da pena recordarlo de una asociación de la sociedad civil que recibió mil millones de pesos para apoyar a migrantes" expuso, mientras algunos reporteros le dijeron "Vázquez Mota", pero él aclaró "no, eso es de ustedes".

Quitar apoyos es violencia contra la mujer, acusa Kenia López

>La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán (PAN), acusó que al suspender la asignación de recursos a organizaciones no gubernamentales (ONG), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incurre en actos de violencia política contra la mujer, a quienes se les impide asegurar acciones de atención a sus hijos.

Reprobó las decisiones del gobierno federal de "anular el trabajo de organizaciones, las cuales van más allá de un beneficio particular, pues se ocupan en el beneficio colectivo, de la sociedad, en particular de grupos vulnerables".

El Universal da cuenta en su edición de este martes que dos mil 600 ONG quedaron sin recursos, que se destinaban a la sociedad civil y que el año pasado contó con seis mil 200 millones de pesos de presupuesto federal.

Suspender estos recursos, "ha sido una decisión lacerante para los que menos tienen, que afecta más a mujeres y niños, y que representa una violencia de género desde el gobierno".