Justicia por propia mano

Nunca he sido partidario de las películas en donde les echan porras a los personajes violentos. Crecí en un hogar con valores y por lo mismo se me inculcó la cultura del respeto y que por la vía violenta no es como se resuelven los problemas. Sin embargo por mi ocupación de periodista a lo largo de mi actividad he abordado este tema, sobre todo en los tiempos recientes porque es una realidad que la inseguridad y la violencia campean lo mismo por nuestra querida Reynosa que por casi todas las ciudades de México.

Entonces, esas circunstancias obligan a analizar problemas que no son de mi agrado. Hago el anterior relato por el fenómeno social en que está constituido el personaje del Joker, conocido en México popularmente como El Guasón. Es una película que está batiendo récord de taquilla pero que sobre todo está cimbrando el alma colectiva.

El personaje de marras nos ha puesto a reflexionar con respecto a las actitudes que asumimos diariamente. Es un hecho público y notorio que el menosprecio a los marginados, y no todos, sí está prevaleciendo ese sentimiento.

RECHAZOS Y AGRESIONES

Y aquí es donde el Joker nos dice: aguas, no es ese personaje un mimo que a través de un maquillaje disfraza sus facciones para delinquir, es un personaje de la vida real que sale a ganarse la vida mediante esa actividad lícita pero él encuentra diariamente rechazos y agresiones, las que han venido sumándose desde su niñez, lo que finalmente lo convierte en un peligroso psicópata que toma la justicia y por lo mismo la aplica por su cuenta a todos aquellos que considera son nocivos para la colectividad.

Y así, lo mismo elimina por medio de la violencia a banqueros que médicos, abogados, conductores de programas televisivos y al alcalde de su ciudad, y todo porque él considera que hace un bien.

Por supuesto que no comparto esa actitud, pero es de tomarse en consideración que el Joker pone a la vista de los cinéfilos a los enemigos de la ciudad que por lo mismo pueden ser eliminados.

LA DESIGUALDAD

No sé si la totalidad o mayoría de la gente coincide en la identificación de los enemigos públicos de la ciudadanía, pero si no la han visto vayan a verla. Sí que pone reflexionar, sobretodo en el aspecto de nuestro trato a los que menos tienen y también sobre la descomunal desigualdad en donde un mínimo porcentaje tiene de todo y para todo en forma excesiva mientras que el resto, unos batallan para salir con los gastos diarios, como es el caso del Joker y otros un día sí y un día no tienen comida en la mesa.

Y aquí no cabe la despectiva expresión de que están así por flojos. Incluso los que usan en los cruceros como limpia vidrios, payasos y malabaristas.

TODOS MERECEN RESPETO

Para nada son vagos sin oficio ni beneficio, se dedican a esa actividad que no tiene nada de facilita. Trabajar en medio de 40 grados centígrados es todo un calvario, aunque abundan los que consideran que eso no es trabajo, si es así bueno sería que se dieran una caladita y si al término de unas cuatro horas dicen que está bien panino andar de limpia vidrios o de payaso en los cruceros, les voy a reconocer esa capacidad de aguante, obvio que esos despreciadores nunca harán tal cosa.