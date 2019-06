Ciudad de México

Yon de Luisa presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ha pedido que en la Liga MX haya justicia deportiva.

El directivo, junto con Arturo Brizio, presidente de la comisión de arbitraje, dio los cambios de las reglas de juego para el torneo de Apertura 2019 además de dar a conocer las cifras que ha arrojado el Var en el último torneo.

Brizio consideró que la modificación más importante es que se sancionarán todas las manos que cometan jugadores en ofensiva, mientras que las acciones defensivas quedarán a criterio del silbante.

"La premisa es esa, mano en ataque se marcará siempre, aunque sea accidental; mano en defensa se marcarán sólo aquellas deliberadas, francamente intencionales o aquellas donde el jugador cubra con sus manos un espacio mayor al natural que cubriría en su dinámica corporal", explicó.

Otras de las modificaciones relevantes, cuya intención es darle mayor fluidez al juego, tiene que ver con la desaparición del bote a tierra, ya que ahora el balón se le entregará al equipo que lo tocó en última instancia, mientras que la esférica estará en juego en cuanto sea tocada. Arturo Brizio expondrá estos cambios con todos los equipos antes del arranque del torneo.





IMPIDE VAR 58 ERRORES ARBITRALES

Por otra parte Yon de Luisa aseguró que la intervención del VAR evitó 58 errores arbitrales en el Clausura 2019.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el directivo, el videoarbitraje revisó 914 jugadas en partidos del torneo anterior, de las cuales 107 posteriormente fueron revisadas por el árbitro central en el monitor.

"De esas 107 jugadas, en 49 se mantuvo la decisión del árbitro central, y en 58 se dio la corrección. ¿A dónde va el resultado del VAR? Si no lo tuviéramos y los partidos hubieran seguido como iban, hubiéramos tenido 58 errores de nuestros árbitros", comentó Yon de Luisa.

"De las 107 en que hubo ratificaciones y correcciones, en 99, ya después de revisarlas en la tranquilidad del lunes, nos damos cuenta que hubo 8 equivocaciones, de las 107 tuvimos 8 equivocaciones".

De Luisa afirmó que este análisis los deja satisfechos y gratamente sorprendidos.

El nuevo reglamento

1) En el balón a tierra, este será para el último equipo que lo haya tocado.

2) La mano del equipo atacante será siempre penalizada aunque no sea intencional.

3) La mano del equipo defensivo sólo será marcada si esta es evidente o deliberada.

4) En una barrera conformada por tres o más jugadores, el adversario deberá estar a cuatro metros de distancia de esta.

5) En el saque de banda, el adversario deberá estar por lo menos a dos metros de distancia y no podrá saltar antes.

6) En el saque de meta o de Tiro libre dentro del área penal, no será necesario que el balón abandone dicha área para estar en juego.

7) El balón estará en juego en cuanto sea tocado y se mueva notoriamente.

8) Los jugadores atacantes deberán estar fuera del área penal hasta que el balón sea jugado.

9) Excepcionalmente, si un atacante queda dentro del área por acción de juego, el árbitro permitirá reanudación y ese jugador podrá disputar el balón una vez puesto en juego.

Para evitar reclamos, para evitar enfrentamientos, Yon de Luisa, Íñigo Riestra y Arturo Brizio han decidido no recibir llamadas de los directivos en pleno juego, para no entrar en malos entendidos.

"Es una política que tenemos y hemos hecho en cuestión interna Íñigo, Arturo y yo, no vamos a recibir llamadas en pleno juego y ya se los dijimos a los directivos, 'no nos hablen, no les vamos a recibir llamadas', mejor nos esperamos hasta el lunes y ahí los recibimos en la Federación y hablamos de lo que pasó y si hay que reconocer errores, lo haremos. Lo importante es aceptar que estamos trabajando y nos podemos equivocar, pero también mejorar".