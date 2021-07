Justicia anula nacionalidad ecuatoriana de Julian Assange

Carlos Poveda, abogado de Assange, dijo a The Associated Press que la decisión se produjo sin respetar el debido proceso, ya que "no se permitió generar espacios de defensa, en la fecha que se le cita (a Assange) él estaba privado de la libertad y con una crisis sanitaria al interior del centro de privación de libertad donde se encuentra". Agregó que interpondrá recursos como ampliación y aclaración de la sentencia, y destacó que "más que la importancia de la nacionalidad, es cuestión de respetar los derechos" y seguir el debido proceso para retirar la nacionalidad.

Assange recibió la ciudadanía ecuatoriana en enero de 2018 como parte de un fallido intento del gobierno de Lenín Moreno de convertirlo en diplomático para sacarlo de la embajada de Londres, pero el Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha revocó tal decisión el lunes.

La cancillería señaló a la AP que "este es un pronunciamiento de la justicia, que ha actuado en forma independiente y seguido el debido proceso frente a un caso acontecido en el gobierno anterior y que le fue planteado por el mismo gobierno anterior".

Assange, de 50 años, está encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh desde su arresto en abril de 2019 en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció siete años bajo asilo para evadir la extradición a Suecia para responder a denuncias de violación y asalto sexual. Suecia desistió del caso en 2019 debido al tiempo transcurrido.

Estados Unidos ha pedido en extradición al australiano, atendiendo al hecho de que fiscales estadounidenses han presentado 17 cargos de espionaje y uno de mal uso de una computadora por la publicación de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados. Los cargos conllevan una pena máxima de 175 años de prisión.

El Tribunal Superior de Gran Bretaña ha otorgado permiso al gobierno de Estados Unidos para apelar una sentencia de que no se puede extraditar al fundador de WikiLeaks al país norteamericano para responder a cargos de espionaje.

La jueza ordenó que Assange permaneciera encarcelado durante una posible apelación estadounidense porque el ciudadano australiano "tiene un incentivo para huir" si se lo deja en libertad