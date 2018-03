Juran ´Magda´ y ´Chucho´ total respeto en campaña

Tampico, Tam.

Los precandidatos a la presidente municipal del PRI y PAN, Magdalena Peraza Guerra y Jesús Nader se comprometieron a realizar una campaña de respeto y sin ataques, esto dentro de un evento de la Secretaría de Energía realizado en la Onexpo.

El exsecretario de Administración del Gobierno del Estado dijo que siempre ha sido y será respetuoso haciendo mención que prefiere hacer una campaña de propuestas.

"Yo siempre he sido muy respetuoso, vamos a esperar los tiempos pero mi característica siempre ha sido la de hacer campaña con respeto no de agresiones", dijo.

Entre tanto Magdalena Peraza precisó estar en la misma tesitura, asegurando que se conocen desde hace ya varios años.

"Los dos somos de Tampico, nos conocemos, es una competencia donde vamos a participar ambos yo siempre he dicho que el respeto está por encima de todo", indicó.

Aunque refirió que gente que está cercana a Jesús Nader está tratando de desprestigiarla, "no hay más que una rivalidad política aunque la gente de a lado es la que se apasiona... Yo ya he recibido golpeteos de gente que está con él y mi apellido es Peraza no Pereza y eso no lo origina él sino gente cercana a él, yo creo que descalificaciones, difamaciones, insultos, no debe haber en una campaña sino debe haber respeto".