Juntos por los viejos tiempos

The Wonders, la banda ficticia de la cinta That Thing You Do!, tuvo un reencuentro para recordar viejas glorias y vivencias.

En lo que fue técnicamente su primera reunión en 24 años, los actores Tom Scott, Ethan Embry, Steven Zahn y Johnathon Schaech, quienes dieron vida a los músicos en la película, hicieron un enlace electrónico que se transmitió por YouTube.

Cada uno de los actores se sumó al encuentro desde los sitios de confinamiento donde se encuentran debido a la pandemia del coronavirus.

El gran ausente fue Tom Hanks, director del filme y quien interpretó en la historia al mánager del grupo.

En su lugar, su hijo Colins Hanks, quien tuvo una participación especial en la producción, se unió casi a toda la reunión a distancia.

Aunque también se presumía la aparición de Liv Tyler, quien también actuó en la cinta, Scott aclaró que no pudo estar por el horario, ya que se encuentra en el Reino Unido.

En el encuentro también participaron los actores Giovanni Ribisi y Kevin Pollak.

El reencuentro tuvo el propósito de recaudar dinero para el fondo de coronavirus creado por la Fundación MusiCares.