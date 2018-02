Juntos de gira en EU

Nueva York, E.U.

Ya habían salido de gira juntos, pero esta vez lo hacen revueltos. Hombres G y Los Enanitos Verdes, dos grupos clásicos del pop rock en español, llegarán este verano a Estados Unidos con la gira “Huevos Revueltos” para presentarse en escenarios tan emblemáticos como el Hollywood Bowl de Los Ángeles y el Radio City Music Hall de Nueva York.

“No hemos tocado nunca en el Radio City. Es uno de mis sueños sin cumplir todavía. Pero bueno, ya lo vamos a cumplir”, dijo David Summers, el vocalista de Hombres G, en una entrevista. “Si cuando tenía 16 años me decían que un día iba a actuar en el Radio City jamás lo hubiera creído. También el Hollywood Bowl. ¡Desde que escuchaba los discos de los Beatles desde Hollywood Bowl no me podía imaginar que un día iba a tocar ahí!”.

ARRANCAN

EN LAS VEGAS

El recorrido comienza el 1 de junio en Las Vegas e incluye paradas en San Francisco, Houston, Atlanta y Boston, entre otras ciudades. Los boletos ya están a la venta. El espectáculo en el Hollywood Bowl será el 2 de junio y el del Radio City el 23. Previamente estarán en México y Colombia, entre marzo y abril, tras haber pasado por Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.

¿Qué tan revueltos están esos huevos?

“Los dos grupos están prácticamente todo el show en el escenario. Arrancamos con ‘Voy a pasármelo bien’ (de Hombres G) las dos bandas, pero luego tocamos un tema de ellos, ‘Extraño de pelo largo’”, adelantó el músico español. “Estamos todo el rato interactuando entre nosotros y haciendo que el público no se aburra nunca”.

MUY

ESPECIAL

“Es muy especial ver por ejemplo cómo interpretamos ‘Temblando’, que lo hacemos con Felipe Staiti (de Los Enanitos) en la guitarra, en una versión diferente”, añadió. “Es un show muy ameno de casi dos horas y media y se van volando”.

Para Marciano Cantero, el vocalista y bajista de Los Enanitos Verdes, salir de gira con el grupo español “siempre funciona muy bien porque de alguna manera yo creo que la audiencia que tienen los Hombres G es básicamente la misma audiencia que tienen Los Enanitos Verdes”, dijo el rockero argentino.

La idea para “Huevos Revueltos” surgió durante una de esas presentaciones el año pasado, un día libre que salieron juntos a cenar.