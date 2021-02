Juntos en video

"Cuando me dijeron que era una coreografía, ensayarla, planearla, me pareció interesante sobre todo por el concepto alrededor del video", dice Tenoch.

"La invitación llegó por mi RP y me dijeron me buscaban para colaborar, me emocionó, me late mucho la Mon y me parecía genial", agrega brevemente.

"Se me ve a quemar el corazón" inicia con Tenoch haciendo el ritual de los toreros, extendiendo la capa, mientras Mon Laferte, vestida de negro, hace la vez de toro.

ESCENAS ÍNTIMAS

"A veces te amo, a veces te odio", canta en algún momento la sudamericana.

Después hay escenas íntimas en una recamara iluminada con velas, alternándose las escenas con lo que sucede en una plaza vacía.

Tenoch es el segundo actor mexicano, en los últimos años, con el que la intérprete de "Si tú me quisieras" y "Amárrame" comparte set.

En 2019 grabó con Diego Luna una cinta basada en su álbum "Norma", compuesta por 10 canciones, donde se relata la vida en una relación de pareja.

Esta misma semana Tenoch estará de manera simbólica en Sundance, festival internacional de cine independiente, donde el filme "Son of monarchs", se presentará.

También espera el estreno de la quinta y última entrega de la saga "La purga", en donde se cuenta como durante doce horas las personas pueden asesinar a quien quieran, sin haber castigo policiaco de por medio.