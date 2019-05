¡Juntos! en Tribeca

Nueva York, E.U.

Meses antes del estreno de su muy anticipada colaboración más reciente, "The Irishman" ("El irlandés"), Martin Scorsese y Robert De Niro coincidieron en el Festival de Cine de Tribeca para rememorar su amplia trayectoria conjunta.

La charla en el Teatro Beacon de Nueva York le dio a De Niro, cofundador del festival, uno de sus papeles menos probables hasta la fecha: el de entrevistador. Con clips intercalados elegidos por Scorsese de su propia filmografía, el conciso actor no acribilló ni provocó al cineasta al anunciar ocasionalmente que era hora de discutir "la siguiente" película.

Pero la conversación, que se apoyó ampliamente en Scorsese, sirvió como ventana a una extensa colaboración que comenzó con "Mean Streets" ("Calles peligrosas") en 1973 y se extendió a nueve largometrajes. La de Scorsese y De Niro es una de las sociedades más famosas entre director y actor. Otro asiduo colaborador del cineasta, Leonardo DiCaprio, estuvo entre el público deseoso de ver al emblemático dúo de Nueva York en acción.

"The Irishman", que Netflix planea estrenar en el otoño boreal, es su más reciente película de mafiosos, tras "Mean Streets", ''Goodfellas" ("Buenos muchachos") y "Casino". Se basa en el libro de 2003 "I Heard You Paint Houses" de Charles Brandt, que narra la vida del matón Frank "The Irishman" Sheeran (interpretado por De Niro). Al Pacino hace el papel de Jimmy Hoffa, cuya desaparición ha sido vinculada por muchos con Sheeran.

"Está en el ambiente de las películas que hemos hecho juntos y por las que somos conocidos, en cierto modo, pero espero que desde un perspectiva diferente", dijo Scorsese. "Han pasado años y vemos las cosas de una manera especial, espero".