Juntos a la TV

Nicole Kidman y Hugh Grant protagonizan la miniserie de drama y misterio The undoing, una adaptación para la pantalla chica de la novela You should have known de Jean Hanff Korelitz.

La historia sigue a "Grace" (Kidman) y "Jonathan Fraser" (Grant), un matrimonio que vive feliz, hasta que se suscita un hecho que cambiará todo: De la noche a la mañana una muerte violenta y una secuencia de terribles revelaciones abre un abismo en sus vidas, señala la sinopsis.

En medio de un desastre público y horrorizada por no seguir sus propios consejos, "Grace" debe deshacer su cómoda vida y crear una nueva para su hijo y su familia.

Edgar Ramírez, Ismael Cruz, Matilde de Angelis, Lily Rabe, Noah Jupe y Donald Sutherland, completan el reparto de la serie, cuyo estreno está previsto en HBO el próximo 10 de mayo.