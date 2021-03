Juntas en nueva serie

Portman, Nyong’o y Har’el serán productoras ejecutivas junto con Dre Ryan, quien co-creó y coescribirá la serie con Har’el.

Lady in the Lake se une a una creciente cartera de estrenos originales de Apple TV + que también incluye Roar, una antología protagonizada por Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Alison Brie y Merritt Wever; Physical, protagonizada y producida por Rose Byrne (Damages); The Last Thing He Told Me, protagonizada por Julia Roberts; High Desert, protagonizada y producida por Patricia Arquette; y Lessons in Chemistry, protagonizada y producida por Brie Larson.