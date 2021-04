Juntas contra vacuna Covid-19

´´Por pensar diferente se nos está casi fusilando", dijo la cantante María Conchita Alonso junto a la actriz Patricia Navidad, quienes en un video que subieron a Instagram hablaron de su postura en contra de las medidas de sanidad que se han acatado en el mundo frente a la pandemia de coronavirus.

Noticia Relacionada Guerra ´santa´: ganan cristianos a católicos

Ambas artistas han sido criticadas en redes sociales por manifestarse en contra de la vacuna, sin embargo a través de esta publicación reiteraron su posición y dejaron claro que han formado una alianza.

INVESTIGAN

"Hay mucha gente que sabe y tiene toda esta información, pero no se atreven a decirlo. María Conchita es una mujer que investiga, que lee, que sabe toda esta información, ella sabe lo que yo sé porque ambas investigamos", afirmó Navidad.

Durante los seis minutos del video en el que las dos se encuentran sentadas en un sillón, tocaron tres puntos claros: no creen en los cubrebocas, no creen en las vacunas ni en las medidas de sana distancia.

"Investiguen y no escuchen las noticias, si siguen buscando encontrarán la verdad. Yo no creo en las mascarillas, pero hay que respetar, lo más importante en la vida es el respeto, entonces yo lo exijo", dijo Alonso.

"¿Para qué se molestan y te insultan si no usas la mascarilla?, si tú la tienes puesta, si tú crees en la mascarilla que te está protegiendo, pues te está protegiendo, no hace falta que yo me la ponga porque ya tú la tienes puesta... No creo en la vacuna, si tú te la pones ya no te vas a contagiar, ok te lo respeto, entonces a ti qué te importa que yo no me la ponga", continúo.

Navidad y Alonso piden respeto

DEFIENDEN SUS IDEAS

La intérprete de "Acaríciame", de 63 años de edad y la actriz de 47 defendieron sus ideas a partir de la libertad de expresión y pidieron al publico que las respeten en pro de la diversidad.

"Para llevarnos bien y para tener una buena comunicación no es necesario que tengamos las mismas ideas o los mismos pensamientos", concluyó Navidad.

En los comentarios muchos de sus seguidores aplaudieron el discurso y la valentía de las dos figuras públicas.

"El Me Too me parece exagerado", dice María Conchita Alonso

La cantante María Conchita Alonso, quien en su repertorio incluye temas como "Acaríciame" y "Noche de copas", aseguró hace unos días que no se considera un ejemplo musical de empoderamiento femenino y que por el contrario, está en contra de las denuncias de acoso que se han hecho a través del movimiento "Me Too".

Tras la conferencia de prensa en la que Alonso participó para anunciar su regreso al espectáculo "Grandiosas", la intérprete externó su sentir al respecto de los movimientos feministas.

"Yo no voy a cambiar mi forma de ser hoy en día porque un grupo de mujeres, que son menos, en realidad lo que pasa es que hablan mucho, dicen una cosa, a mí que me sigan lanzando piropos y si me dicen un piropo que es grosero, lo que siempre he dicho: ´lo mandó a callar y se acabó´ porque es la naturaleza del hombre decir cosas bonitas o cosas a veces pasadas de tono, pero está la mujer entonces para pararlo, no para demandar. A mí que me sigan lanzando flores", afirmó María Conchita Alonso.

LE PARECE EXAGERADO "ME TOO"

Dejó claro que no está de acuerdo con las denuncias públicas que se han hecho en contra de personalidades del medio artístico, docentes y más espacios donde las mujeres han sido abusadas.

"Lo del Me Too a mí me parece que es exagerado a mí me encanta que un hombre me lance piropos y hoy en día no pueden lanzar piropos porque los pueden demandar, entonces es una exageración para mí, critican a alguien o dicen que alguien les hizo tal cosa pero sin embargo trabajan con esa persona que le hizo unos avances sexuales, que se portó mal hablando sexualmente, sin embargo sigue trabajando con esa persona, eso yo no lo entiendo. Todo en la vida tiene que ir en medio, no te puedes exagerar e irte de un lado o de otro, no solamente existe el blanco y el negro, existe el gris, entonces horrible, ahora tener que pensar lo que uno va a decir porque si no metes la pata y puedes herir a no sé quién, a no sé cuántos".