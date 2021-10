Juniors y funcionarios atropellan con "raicers" a tortugas, denuncian en Guaymas

En la grabación se observar el cuerpo de una tortuga marina, mismo que es inspeccionado por la médico veterinaria Elsa Corina, quien señaló que, de acuerdo con las heridas que presenta, es muy probable que haya sido atropellada por un vehículo tipo "raicers".

"Vemos que el cráneo está roto, no podemos saber si fue parte del atropellamiento. Es probable que un vehículo la atropelló cuando salió de su hogar. La tortuga quedó muy herida y es probable que alguien la viera sufriendo y probablemente la sacrificó", mencionó.

Por lo anterior, la especialista en vida silvestre señaló la importancia de respetar las playas y dejar espacio a que las tortugas marinas se reproduzcan en su hábitat.

"Este tipo de incidentes desgraciadamente suceden por los vehículos que circulan y muchas veces andan en la noche a velocidades altas y es cuando se dan este tipo de accidentes".

"Juniors" y funcionarios atropellan a torturas y nadie hace nada. De acuerdo con la periodista Águeda Barojas, quien compartió el video en su cuenta de Twitter, en los últimos días, en ese mismo lugar, se han localizado tres tortugas muertas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, vía telefónica, narró que este tipo de incidentes ocurren debido a que los vehículos tipo razer entran a todas horas a la zona donde desovan las tortugas, aplastándolas.

"Son los ricos, los 'juniors' los que cometen ese ecocidio, porque un carro de esos solo alguien rico lo puede comprar... Hasta regidores y funcionarios del gobierno del estado han visto (los pobladores) en sus cuatrimotos".

Sobre los ejemplares que han sido localizados, señaló que solo se tiene confirmado que dos fueron atropellados, y aunque del primero no hay una causa clara, lo más probable es que haya tenido la misma forma de muerte.

Mencionó que son los mismos habitantes del lugar los que se encargan de cuidar a las tortugas y de limpiar las playas ya que no han tenido ningún apoyo por parte de alguna autoridad ni local ni federal.

"No hay programas preventivos, no hay sanciones, no hay vigilancia, no hay nada para prohibir la entrada de estos vehículos".

A pesar de denuncias autoridades no actúan. Indicó que los habitantes también se encargan de denunciar ante las instancias correspondientes este tipo de ecocidios, pero desafortunadamente nada se ha hecho para que dejen de ocurrir.

"La médico que sale en el video se encarga de hacer la autopsia y da vista a la Profepa... le hablaron a la policía municipal y sí fue pero pues ya no están, solo van cuando les hablan", señaló.

Sobre su labor, Águeda Barojas comentó que toda la vida se ha dedicado a difundir este tipo de hechos para además de informar tratar de generar conciencia entre la gente.

#SanCarlos Confirma Médico Veterinario de Vida Silvestre, Elsa Coria Galindo, que tortuga marina fue atropellada por uno de los vehículos llamados "raicers" que impunemente circulan en esa zona donde desovan las tortugas de mayo a octubre.#LaManga#Sonora#ecocidio@PROFEPA_Mx pic.twitter.com/xOknsOOjRg — Águeda Barojas (@AguedaBarojas) October 10, 2021