La tercera parte de esta saga está dirigida por Jake Kasdan y mantendrá al reparto de la segunda entrega; ´Jumanji: Siguiente Nivel´ llega a la gran pantalla hoy jueves.

Esta tercera parte de la saga con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillian, Jack Black y Nick Jonas retoman sus papeles y también veremos a Alex Wolff, Morgan Turner, Ser´Darius Blane y Madison Iseman como los adolescentes que quedan atrapados en el juego.

MÁS PELIGROSO

En esta ocasión, los jugadores vuelven a Jumanji pero los personajes se han intercambiado entre sí y son los mismos héroes pero con distinta apariencia. Los participantes deben jugar una vez más a esta peligrosa partida para descubrir qué sucede realmente.

Las críticas positivas no han sido unánimes, aquellos que la han reprobado señalan que no tiene el encanto de la cinta anterior y que la trama es forzada. Pero estos comentarios no han logrado eclipsar los positivos y Jumanji: el siguiente nivel que se perfila como una de las películas de fin de año mejor calificadas por la crítica.

Además la cinta hace un buen uso de la fórmula de la primera película y la inyecta con mucho humor, acción y actuaciones increíbles que aseguran que Jumanji sea un juego que querrás jugar una y otra vez, ahora solo nos queda esperar lo que traerá para nosotros esta nueva entrega del éxito noventero protagonizado por Robin Williams.

´Jumanji: Siguiente nivel´, al menos consigue ser un buen pasatiempo que brilla mucho más cuando apuesta por el humor que cuando toca centrarse en la nueva aventura que viven sus protagonistas.