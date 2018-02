Jumanji: Primer puesto en taquillas ¡por 7ma semana!

NUEVA YORK, EUA. — Siete semanas después de estrenarse, “Jumanji: Welcome to the Jungle" volvió a subir al primer puesto en las taquillas de Estados Unidos y Canadá en un lento fin de semana de Super Bowl.

Según cálculos de los estudios dados a conocer el domingo, “Jumanji” recaudó 11 millones de dólares durante el fin de semana, lo suficiente como para superar el estreno número uno de la semana pasada, "Maze Runner: The Death Cure". Los ingresos de la tercera entrega de la trilogía cayeron 58% en su segunda semana con 10,2 millones en venta de boletos.

La película de terror "Winchester", dirigida por Helen Mirren, fue el único debut en un fin de semana en el que Hollywood casi siempre cede los reflectores al fútbol americano. Se estrenó con 9,3 millones de dólares.

En su lugar, Hollywood centrará su atención principalmente en los avances cinematográficos que debutarán durante la transmisión de la NFL del domingo. Los fanáticos de "Star Wars" esperan ver uno sobre su nueva cinta enfocada en Han Solo.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cifras definitivas serán dadas a conocer el lunes.

1. "Jumanji: Welcome to the Jungle", 11 millones de dólares (12,6 millones a nivel internacional).

2. "Maze Runner: The Death Cure", 10,2 (35,2).

3. "Winchester", 9,3.

4. "The Greatest Showman", 7,8 (16,2).

5. "Hostiles", 5,5.

6. "The Post", 5,2 (10,3).

7. "12 Strong", 4,7 (2,9).

8. "Den of Thieves", 4,7 (6,5).

9. "The Shape of Water", 4,3 (4,4).

10. "Paddington 2", 3,1 (2).