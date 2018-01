“Jumanji” es primer lugar en taquillas por tercera semana

Por tercer fin de semana consecutivo, “Jumanji: Welcome to the Jungle" volvió a dejar atrás a otros estrenos en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, lo que la coloca ahora como la quinta película más taquillera de todos los tiempos de Sony Pictures.

“Jumanji” vendió 20 millones de dólares en boletos, de acuerdo con las estimaciones del estudio el domingo, con lo que su total doméstico de cinco semanas asciende a 317 millones. Aterrizando en el segundo sitio está la historia bélica de Warner Bros. “12 Strong", protagonizada por Chris Hemsworth. Recaudó 16,5 millones en su primer fin de semana.

El thriller de ladrones “Den of Thieves” ocupa el tercer lugar con un fin de semana de estreno de 15,3 millones. El lanzamiento de STXfilms está protagonizado por Gerard Butler y Curtis "50 Cent" Jackson.

Estimado de venta de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore.

1. "Jumanji: Welcome to the Jungle”, 20 millones de dólares (32,6 millones en taquilla internacional).

2. "12 Strong”, 16,5 millones.

3. "Den of Thieves”, 15,3 millones.

4. "The Post”, 12,2 millones.

5. "The Greatest Showman”, 11 millones.

6. "Paddington 2”, 8,2 millones.

7. "The Commuter”, 6,7 millones.

8. "Star Wars: The Last Jedi”, 6,6 millones.

9. "Insidious: The Last Key”, 5,9 millones.

10. "Forever My Girl”, 4,7 millones.