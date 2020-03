Julio César de la Cruz va por la medalla nacional

El famoso "Pajarito", apodo que viene como herencia de su abuelo "El Pájaro" de la Cruz, quien también fue boxeador, es una de las figuras a seguir en la selección de Tamaulipas que competirá en el torneo regional que se desarrollará del 13 al 15 de marzo en San Luis Potosí.

"Voy con todo, con la mejor actitud, tengo la mirada puesta en el nacional pero primero tengo que ganar el regional, me estoy preparando como nunca también en el aspecto físico con el profesor Noguera, he sentido mucho el cambio y no habrá fallas", afirmó el pugilista del Gimnasio Montoya, quien buscará sacarse la espina este año, luego de que en la pasada Olimpiada Nacional no pudo avanzar a la segunda ronda.

En el estatal Salazar arrasó con la categoría Juvenil Mayor 64 Kilogramos eliminando a Francisco Tapia de Nuevo Laredo y al victorense Francisco Porras. Pero eso ya es cosa del pasado, su único objetivo es traer a Reynosa una medalla nacional.

"Yo voy por la medalla de oro en el nacional, mis triunfos van dedicados para mis papás que siempre me han estado apoyando, a mi hermano Brayan, a mis amigos, a mi entrenador Montoya y al señor Noguera que me está preparando muy bien, no les voy a fallar", expresó el chamaco de 17 años que es un orgullo para el barrio de la Jarachina Sur.

"Tenía 6 años cuando mi papá me regaló unos guantes y me los ponía con él, desde entonces me gustó mucho pero era muy pequeño y todavía no podía entrenar, fue a los 11 años empecé a boxear", explica el "Pajarito", quien ostenta un récord de 33 triunfos, 8 por la vía del cloroformo y solamente 4 derrotas en 37 combates como amateur.

Entre sus logros más importantes está una medalla de bronce en el Festival Olímpico del 2018. Es de guardia derecha y le gusta el boxeo con estilo, además tiene la dicha de llamarse como su gran ídolo.

"A mi me gusta boxear a mi rivales, dicen que tengo la pegada dura pero me gusta trabajarlos, yo admiro mucho al gran Julio César Chávez", dijo.

Su futuro en el ring depende de una medalla, de no conseguirla podría debutar en el profesionalismo en este mismo año.