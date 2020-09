Julio César Chávez Jr. arremete contra Canelo Álvarez, "es falso y sobrevalorado"

Julio César Chávez Jr. se fue sobre Saúl Álvarez, a quien llamó falso y sobrevalorado, y quiere una revancha, a pesar de que –seguramente– el Canelo no quiere pelear frente a él.

El Hijo de la Leyenda se prepara para enfrentar Mario Cázeres, el 25 de septiembre en Tijuana, pero eso no quitó de mandarle unos mensajes directos al tapatío.

"Canelo es un boxeador bueno, pero, en estos tiempos, es uno sumamente sobrevalorado. Para mí y, para muchos, de sus últimas 10 peleas, ha tenido ventaja en el peso. En las dos con [Gennady] Golovkin empató y perdió [los jueces le dieron la victoria]; con Miguel Cotto, pudo haber sido empate y, conmigo, hicieron trampa en el peso, al pesarme a las 9 horas y no comer hasta la 1 de la tarde, algo que nunca en la historia se ha visto", dijo Chávez, en entrevista con Telemundo.

"Hoy por hoy, los mejores boxeadores del mundo están Vasyl Lomachenko, Terence Crawford y Errol Spence. Todos ellos, por encima de Canelo y fácil", remató.

Junior recordó el combate del 6 de mayo de 2017, en el cual Álvarez lo derrotó con decisión unánime. El sinaloense reconoció que no se preparó lo suficiente y, por eso, quiere revancha.

"No me marcó, al contrario, me ayudó. Me gustaría la revancha en el peso que se debe. Sí fue difícil perder, pero esa, en especial, al ver todo lo que pasó, estoy completamente seguro que, al 100 por ciento y mejor preparado, podría dar una mejor pelea. La primera estuvo muy aburrida y se notó lo que estoy diciendo.

"Mi enfoque en ese momento no estaba en el boxeo. Me preparé, pero no con la convicción de querer ser el mejor del mundo, eso fue lo que me faltó", explicó.

Sobre la posibilidad de volver a medirse frente al tapatío, Chávez añadió que Saúl no querrá, al considerarlo como un rival personal. "Será difícil la revancha, de parte de él. Álvarez no tomará una pelea en las mismas circunstancias del rival, entonces mucho menos va a aceptar contra mí. Es alguien falso".

Sobre su regreso a los cuadriláteros, frente a Mario Cázeres (11-0-0), Chávez reveló que hay personas detrás de los reflectores que se han encargado de alejarlo del deporte.

"Gente del boxeo que apoyó cosas malas de otros boxeadores, dieron por terminada mi carrera. Cuando vuelvo, [esa gente] ha querido que me mantenga activo. Pienso que es la gente que cubrió cosas malas de alguien más. No son sospechas, de una persona, pero sí me imagino que la gente que estaba antes conmigo y cuando cambio de empresa, se quedaron con todo lo que les conté y vieron, por lo que me pusieron el antidoping, sabiendo que no iba a pasarlo. Me han dicho que, cuando hice el contrato con el Canelo en el que me cobraban un millón de dólares por libra, en aquel tiempo mi abogado era Guadalupe Valencia, y me dijeron que él arregló eso con mi rival y, ahora, está en ese equipo. Existe algo ahí...".