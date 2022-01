Julio César Chávez Jr. acusa a su padre de pretender ingresarlo a un centro de rehabilitación

Julio César Chávez Jr. mantiene la ofensiva verbal contra su padre y ahora lo acusa de intentar imponerse en su vida y en sus decisiones, situación que, confesó, no comparte.

El mayor de los hijos Chávez volvió a usar su cuenta de Instagram para compartir información y acontecimientos de su vida, en específico declaraciones en contra de su padre Julio César Chávez, a quien acusa de entrometerse en su vida e imponer su juicio, lo cual, opina, "está fuera de lugar".

Las nuevas declaraciones del "Junior" narran como su padre quiere volver a internarlo en una clínica de rehabilitación. Del mismo modo, el joven boxeador comenta que su padre lo ha intentado convencer de volver con su anterior pareja, Frida Muñoz.

"(Mi papá me dice) ve con ella, si no te vamos a meter a la clínica, así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir, pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un wey tonto, por ahí ha venido todo el desorden".

También habló sobre la reciente controversia por un arma de fuego:

"Dicen que traigo una pistola, no la traigo, pero sí me dan ganas de traerla para cuando vengan los cabrones (del anexo) a mi casa a la fuerza les voy a tirar para atrás, y tengo mi derecho".