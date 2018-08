Julieta Garibay hará que la voz de los dreamers se escuche

San Juan, TX.

Julieta Garibay es una activista que está dispuesta a tocar todas las puertas que sean necesarias para registrar cuanto votante pueda. Garibay es directora de United We Dream Action en Texas, la organización más grande del país que, independientemente de su estatus migratorio, acoge, apoya, involucra y capacita a los jóvenes para hace su voz se escuche.

Este fin de semana lanzaron la campaña Here to Stay para derrotar a los políticos que ponen a los jóvenes inmigrantes en peligro de deportación y permiten que avance la agenda de deportación masiva de Trump. Ante el creciente peligro, la juventud inmigrante de United We Dream Action se está levantando y llevando su caso directamente a los votantes en camino a las elecciones de este año.

En Texas, la estrategia electoral de UWDA es elegir campeones para jóvenes y familias inmigrantes. Más información en la edición impresa