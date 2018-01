Julián Velázquez: “Estamos en deuda con la parte futbolística”

Cruz Azul está en deuda de un buen futbol ante su afición, aunque en la suma de puntos está bien, consideró hoy el defensa argentino Julián Velázquez, quien desea que en el encuentro con Toluca se haga una mejor presentación.





"La Máquina" se encuentra en quinto lugar en la tabla del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, con una victoria, dos empates y cinco puntos, en tanto que su anfitrión en turno, "Diablos Rojos", es 11 con uno ganado, uno igualado, un revés y cuatro unidades.

"Nosotros aún estamos en deuda en lo que es la parte futbolística, no venimos jugando del todo bien, en puntos no está mal, pero no es lo que nosotros pretendemos y entrenamos, no es lo que Pedro (Caixinha) y el cuerpo técnico quiere, pero estamos bien en puntos", dijo.

El defensa abundó que "seguimos invictos, tenemos dos empates y una victoria, y sí tenemos que mejorar en el juego, como es tener más claridad, y esperemos que pronto lo volquemos en el campo, porque tenemos mucho potencial para hacerlo".

Agregó que ese mejor futbol debe ser pronto y ojalá que se dé en la visita a Toluca, que es un gran rival y equipo, además de que su estadio es un campo difícil; adversidades ante las cuales espera que "La Máquina" pueda proponer su juego que tanto quiere y entrena, para dar una alegría a la afición.

Ancló un factor por el cual los cruzazulinos no han podido desarrollar su mejor futbol en que "sabemos que no estamos entrando bien en los inicios de los partidos, sabemos que tenemos que mejorar en eso, porque a lo mejor entramos y esperamos un golpe o un gol en contra para que el equipo reaccione".

Eso no es conveniente, porque el equipo tiene condiciones para demostrar otra forma de actuar y más cuando lo expuso en el segundo periodo ante Chivas de Guadalajara, con base en una mejor actitud, puntualizó.