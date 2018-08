Julián Gil niega romance con Ximena Córdoba

Feliz de celebrar su décimo aniversario de radicar en México, el actor Julián Gil compartió que hay muchas cosas por las cuales se siente agradecido, mientras que en el terreno del amor niega tener un romance con la conductora Ximena Córdoba.

El actor de origen argentino reconoció que es una mujer muy bella y con grandes cualidades, pero dijo que solo la ve como una buena amiga, a quien conoce desde hace más de una década. "Ella y yo nos hemos reído mucho de estas especulaciones, pero no hay nada entre ambos más que una buena amistad".

Indicó que él prefiere que las cuestiones del corazón lleguen a su debido tiempo, pues no quiere volver a ser lastimado, por ello ha decidido ser más estricto y menos flojo a la hora de dar el sí, pues será una manera de cuidarse.

"Antes era un tanto flojo con el sí, pero ahora me he puesto exigente conmigo mismo, sobre todo para cuidar más el corazón, pues como saben en esta parte no me ha ido muy bien y luego salimos muy afectados", explicó.

Por lo que esta vez prefirió no hablar mucho sobre la relación con Marjorie de Souza, madre de su hijo Matías. "Este sábado no veré al niño, porque tengo llamado en la telenovela", dijo Gil, quien se encuentra grabando la segunda temporada de "Por amar sin ley" al lado de Ana Brenda Contreras y David Zepeda, entre otros actores.

Destacó que ha preferido dejarle todo a los abogados, aunque no se desentiende del caso y está a la espera de la sentencia que le permitirá ver a su hijo sin supervisión, "lo que están haciendo con esto es comprar tiempo, porque tarde o temprano Matías estará conmigo.

"Estoy agotado de este problema, porque ha sido un año y medio fuerte, de muchas injusticias, pero sigo parado como un roble y luchando por mi familia", expresó el actor, quien acudió a un evento en compañía de su hija Nicole, quien además es su socia en varios negocios.