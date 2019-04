Julian Assange, el controvertido hacker fundador de WikiLeaks

Londres.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se encuentra detenido en Londres luego de pasar siete años asilado en la embajada de Ecuador en Reino Unido, nació en 1971, en Townsville, Queensland, en el norte de Australia.

Assange, cuyos padres eran artistas de teatro ambulante, fue detenido en 2010 en Reino Unido a petición de la fiscalía de Suecia y paso más de un año en arresto domiciliario, pero el el 19 de junio de 2012 se refugió en la embajada de Ecuador que le ofreció asilo para evitar su extradición al país escandinavo.

Assange estudió física y matemáticas en la Universidad de Melbourne, sin embargo no concluyó, ni tiene título profesional. Fue hacker y programador antes de asumir su actual cargo como director, asesor y redactor jefe de WikiLeaks.

Aunque no se sabe mucho de su vida privada, algunos reportes indican que entre los 11 y los 16 años vivió huyendo de su padrastro, junto con su madre y su hermano, además de pasar por 37 escuelas y cuatro universidades.

En 1995 se declaró culpable de una acusación de delitos informáticos y pagó una multa para quedar en libertad, mientras que en 2006, inició el proyecto que ahora se conoce como WikiLeaks.

El sitio se define como "un servicio público diseñado para proteger a denunciantes, periodistas y activistas que cuentan con información sensible que quieren comunicar al público".

Señalá que la naturaleza de sus publicaciones, sobre todo las que se refieren a material de inteligencia militar, han sido catalogadas por las autoridades estadunidenses como "una amenaza a la seguridad nacional".

Assange era buscado por la justicia estadunidense por las filtraciones de su portal WikiLeaks. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía preparada una acusación judicial, luego de la divulgación de herramientas cibernéticas de la CIA y cómo el gobierno estadunidense tuvo un papel en la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Assange trabajó como programador de software libre, en programas de encriptado para Linux, y partricipó en el libro "Underground: Tales of Hacking, Madness and Obsession on the Electronic Frontier", de Suelette Dreyfuss (1997).

El marzo de 2012 WikiLeaks anunció en la red Twitter la decisión de Assange de participar en las elecciones federales de Australia, para un escaño en el Senado, además de formar el Partido Wikileaks; sin embargo solo logró unos ocho mil votos (0.24 por ciento) y su Instituto político 0.66 por ciento, que no fueron suficientes.

Assange, se refugió en la embajada ecuatoriana de Londres en junio de 2012, donde pidió protección, para escapar a una orden de detención europea emitida por Suecia debido a acusaciones por presuntos delitos sexuales.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ofreció asilo a Assange en la embajada y después le dio la nacionalidad ecuatoriana, pero este jueves el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno, explicó que tomó la decisión de retirar el asilo diplomático por violar convenciones internacionales y el protocolo de convivencia.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario ecuatoriano escribió: "Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia".