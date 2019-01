Juguetes de madera unen a abuelos y nietos

Los juguetes de madera no pasan de moda entre los regiomontanos mayores, y cuando tienen oportunidad los compran para mostrárselos a sus nietecitos y platicarles anécdotas de como ellos los disfrutaban de niños.

Montados en una carpa a la entrada una tienda de autoservicio, la riqueza de los colores engalana a los antiguos juguetes de madera producidos por destacados maestros artesanos mexicanos que mantienen vivas estas tradiciones en el país.

Gustavo Joaquín Matías, un joven mexiquense de 20 años, forma parte de un grupo de varios compañeros que viaja en temporada navideña hasta esta Sultana del Norte para comercializar una rica gama de juguetes hechos con madera.

"Nosotros venimos aquí a vender, pues pa´que salga, pa´que tengamos de comer, nosotros lo compramos allá en el Estado de México pa´traerlo acá para vender, distribuirlos ", dijo.

Añadió que "como nos dan permiso en la tienda, tenemos permiso de WalMart para vender aquí, de nomás vender (juguetes) de madera, es lo que traemos, allá los que lo hacen se ingenian para hacerlos ".

"Como se sabe pues ya existen los carritos de control, los juegos de video, pero aun así los artesanos se dedican a hacer todo lo de madera y nosotros venimos aquí cada año pa´vender estos juguetes ", indicó.

Gustavo comentó que "luego se acerca la gente a preguntar, luego platican que ellos tenían juguetitos de madera cuando estaban chiquitos, si vienen y compran uno, pero a veces llevan dos, tres para sus nietecitos ".

A la venta destacan los tradicionales carritos, casitas de muñecas, avioncitos, baleros, trompos, tamborcitos, yoyos, futbolitos, además de plumas, juegos de domino y de ajedrez y baúles, entre otros.

Los precios pueden variar desde los 40 pesos, en el caso de una pluma, hasta los 250 pesos como máximo para un ajedrez bien tallado o una casita de muñequitas muy grande y elaborada.

Refirió que "ya llevamos varios años viniendo, yo tengo con este ya van tres años viniendo a Monterrey, estamos un grupo de camaradas comerciantes todo diciembre ".

"Nos ponemos aquí en la entrada de la tienda, luego llega mucha gente a la tienda, el sábado y domingo nos va bien, afloja en otros días, casi no vendo nada, ahí va saliendo poquito a poquito ", expresó.

El joven mexiquense dijo que "nos regresamos al Estado de México, aquí la gente no festeja el Día de Reyes, no hay regalos, no nos conviene quedarnos, ya nadie compra, lo fuerte es en Navidad, estamos desde principios de diciembre, es el permiso que nos da la tienda ".

Manifestó que se trasladan a Querétaro, "andamos en varias partes, más que nada a donde si da la gente regalos de Reyes, a veces unos se van para Veracruz, otros van pal sur ".

Y concluyó: " si Dios los permite, volvemos a estar aquí en Monterrey el otro año (2019), la gente es de buen trato, son de dar muchos regalos en la Navidad, no tienen nada de codos como luego dicen por ahí ".