¡Jugaron ´crudos´!

El serbio Novak Djokovic recordó que después de que ganó su primer Wimbledon en 2011 viajó a Copa Davis ante Suecia en un partido de dobles que no tenía contemplado.

"Acababa de convertirme en número uno del mundo, gané Wimbledon por primera vez, y no sé cómo terminé jugando ese partido, no veía claramente la bola", río "Nole" a la pregunta de la ex tenista rusa, que se retiró este año del tenis.

"No soy bueno con el alcohol, no tomo, ocasionalmente una copa de vino".

Por su parte, la ganadora de 5 títulos de Grand Slam Maria Sharapova, reconoció que ella también jugó en ese estado un partido de exhibición.

"Nunca quise volver a estar en esa posición, no sé cómo gané ese partido", recordó Sharapova.

Ambos contaron cómo se conocieron en un partido de exhibición en el que apostaron una cena y de ahí nació una gran amistad.

"Éramos jóvenes, jugamos un partido en La Quinta, en Indian Wells y pagaba la cena el que ganara y ganaste, cenamos esa noche comida japonesa", contó la ex número uno del mundo.

La rusa compartió cómo ha sido la transición en su retiro que anunció en febrero pasado y sugirió a las deportistas construir una base económica sólida desde antes de decir adiós a sus carreras deportivas.